Дни Крыма впервые пройдут в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Дни Крыма (6+) впервые пройдут в Нижнем Новгороде. Их проведут с 13 по 15 марта на Нижегородской ярмарке. Как сообщили в минтуризма республики, мероприятие станет частью Международного форума "Интурмаркет-2025".

В рамках Дней Крыма нижегородцы и гости города смогут познакомиться с туристическим потенциалом этого российского региона.

В программе-презентации значатся фотовыставка о Крыме, санаторно-курортные предложения от туроператоров республики, дегустация продукции крымских продовольственных предприятий, а также выставка НХП крымских мастеров.

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий добавил, что предстоящая годовщина воссоединения с Россией станет отличным поводом для предложений по туризму в республике всем россиянам.

Ранее сообщалось, что "дорожная карта" появится у Нижегородской области и Брестской области Белоруссии.