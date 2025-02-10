Офис почетного консула Киргизской Республики заработал в Нижнем Новгороде Политика

Фото: министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области

В Нижнем Новгороде начал работу офис почетного консула Киргизской Республики, который возглавил руководитель ИТ-компании Вадим Юн. Открытие консульства направлено на развитие двусторонних связей в экономике, науке, образовании и культуре. На торжественной церемонии присутствовала киргизская делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Киргизской Республики в России Кубанычбеком Боконтаевым.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион активно развивает сотрудничество с Киргизией, а открытие консульского офиса подчеркнет статус области как центра международных связей и создаст новые инвестиционные перспективы.

Посол Кубанычбек Боконтаев подчеркнул, что Нижегородская область обладает мощным экономическим, промышленным и образовательным потенциалом. Уже сейчас вузы региона принимают киргизских студентов, развиваются культурные связи, а консульство станет дополнительным стимулом для укрепления двустороннего взаимодействия.

По словам министра международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольги Гусевой, открытие консульства поможет активизировать совместные проекты в таких сферах, как машиностроение, передовые технологии и сельское хозяйство.

Кроме того, планируется проведение выставок киргизского искусства и ремесел, концертов традиционной музыки и других культурных мероприятий, которые позволят нижегородцам глубже познакомиться с историей и культурой Киргизии.

Вадим Юн подчеркнул, что открытие офиса в Нижнем Новгороде было обоюдным решением, направленным на укрепление связей между регионом и Киргизией. Он планирует сосредоточиться на развитии сотрудничества в сфере ИТ, туризма и проведении культурных мероприятий.

"Надеюсь, что консульство станет надежным мостом для установления взаимовыгодных отношений между нашими странами", – отметил он.

Напомним, что в настоящее время в Нижнем Новгороде работают почетные консулы Абхазии, Австрии, Армении, Боснии и Герцеговины, а также Мальты.

Ранее сообщалось, что летом в Нижнем Новгороде откроется Генконсульство Беларуси.