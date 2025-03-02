Два автобуса сгорели на стоянке в Нижнем Новгороде

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Два автобуса загорелись на стоянке на улице Коновалова.
Как сообщили в региональном МЧС, возгорание на площади 24 квадратных метра удалось ликвидировать при помощи 16 специалистов и 4 единиц техники.
Один автобус полностью уничтожен огнем, второй - частично. Погибших и пострадавших от пожара нет.
Причина произошедшего устанавливается.
Ранее сообщалось, что 15 человек эвакуировали из горящего дома в Выксунском округе.
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