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Происшествия

Два автобуса сгорели на стоянке в Нижнем Новгороде

03 марта 2025 16:36  [84] Происшествия

Фото: МЧС Нижегородской области

Два автобуса загорелись на стоянке на улице Коновалова.

Как сообщили в региональном МЧС, возгорание на площади 24 квадратных метра удалось ликвидировать при помощи 16 специалистов и 4 единиц техники.

Один автобус полностью уничтожен огнем, второй - частично. Погибших и пострадавших от пожара нет. 

Причина произошедшего устанавливается. 

Ранее сообщалось, что 15 человек эвакуировали из горящего дома в Выксунском округе.

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Теги:
автобусы МЧС Пожар
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