Два автобуса сгорели на стоянке в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: МЧС Нижегородской области

Два автобуса загорелись на стоянке на улице Коновалова.

Как сообщили в региональном МЧС, возгорание на площади 24 квадратных метра удалось ликвидировать при помощи 16 специалистов и 4 единиц техники.

Один автобус полностью уничтожен огнем, второй - частично. Погибших и пострадавших от пожара нет.

Причина произошедшего устанавливается.

Ранее сообщалось, что 15 человек эвакуировали из горящего дома в Выксунском округе.