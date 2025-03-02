Мужчина погиб на пожаре в Кстовском районе

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Возгорание на площади 12 квадратных метров произошло в СНТ "Ракета" в городе Кстово, сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
При разборе сгоревшего садового домика спасатели нашли тело 44-летнего мужчины.
Всего для ликвидации этого ЧП были задействованы 14 специалистов и 4 автомобиля.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Дознаватели МЧС РФ выясняют все подробности.
Ранее сообщалось, что при пожаре в многоквартирном доме в Выксе было эвакуировано 15 человек.
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