Мужчина погиб на пожаре в Кстовском районе Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Возгорание на площади 12 квадратных метров произошло в СНТ "Ракета" в городе Кстово, сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

При разборе сгоревшего садового домика спасатели нашли тело 44-летнего мужчины.

Всего для ликвидации этого ЧП были задействованы 14 специалистов и 4 автомобиля.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Дознаватели МЧС РФ выясняют все подробности.

Ранее сообщалось, что при пожаре в многоквартирном доме в Выксе было эвакуировано 15 человек.