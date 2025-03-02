1,9 млрд рублей выделено на жилье для сирот из бюджета Нижегородской области Общество

На жилье для сирот из бюджета Нижегородской области выделено 1,9 млрд рублей, сообщает НТА-Приволжье.

Кроме того, средства на приобретение 532 квартир для детей-сирот в объеме 174,8 млн рублей поступят также и из федерального бюджета.

Таким образом, в 2025 году на жилье для этой категории нижегородцев в общей сложности привлекут 2,204 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот обсудили в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что нижегородским детям-сиротам увеличат компенсацию на аренду жилья.

А еще мы рассказывали, что депутаты отметили положительную динамику в обеспечении жильем детей-сирот Нижнего Новгорода.