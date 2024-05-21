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Общество

​​Благотворительный фонд "Дорога жизни" организует медобследование детей-сирот в Нижнем Новгороде

06 июня 2024 12:18  [95] Общество

Фото: БФ "Дорога жизни"

Врачи благотворительного фонда "Дорога жизни" (Москва) с 7 по 9 июня будут работать в "Автозаводском дом для детей "Надежда", где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей.

Как сообщили в пресс-службе фонда, нижегородское социальное детское учреждение посетят педиатр, офтальмолог и психиатр.

Мультидисциплинарная бригада врачей и специалистов фонда проконсультирует персонал по медицинским, педагогическим, административным и юридическим вопросам. Профильные медицинские эксперты проведут консилиумы по "сложным" воспитанниками учреждения и составят маршруты дальнейшего лечения.

По итогам выезда специалисты фонда дадут рекомендации по дальнейшей самостоятельной работе учреждения, а также продолжат дистанционно консультировать персонал по тем направлениям деятельности, которые требуют изменения и пристального внимания.

Выезд специалистов проходит в рамках обновленной программы фонда "Медицина вместе", направленной на медобследование детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающиеся в сиротских учреждениях. Работа осуществляется в партнерстве с сотрудниками учреждений и представителями органов власти регионов.  

Ранее сообщалось, что воспитанницы нижегородских детдомов получили гранты на реализацию бизнес-идей.

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Теги:
Благотворительность детский дом Социальные проекты
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