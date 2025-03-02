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Культура и отдых

Нижегородский театр кукол возродил культовый спектакль "Божественная комедия"

04 марта 2025 07:00  [38] Культура и отдых

Фото: региональный минкульт

В Нижегородском государственном академическом театре кукол представили обновленную версию спектакля "Божественная комедия" (12+). Постановка, впервые увидевшая свет в 1967 году, была восстановлена под руководством Заслуженного артиста России Александра Антоненко.  Оригинальная версия спектакля была создана Заслуженным деятелем искусств РСФСР Юрием Елисеевым в сотрудничестве с художниками Ириной Костриной и Александром Колесниковым. "Божественная комедия" на протяжении десятилетий была одной из визитных карточек театра, ее показывали в Москве, Ленинграде, Крыму и других городах. Спектакль оставался в репертуаре до 2019 года, после чего был снят.  

"Божественная комедия" – единственная в театре постановка, выполненная с использованием уникальной системы кукол тантамареска. Этот спектакль видели несколько поколений зрителей, и именно их просьбы стали одной из причин его возрождения.  

Процесс восстановления начался в 2023 году. В январе, во время юбилейного концерта к 95-летию театра, главная роль в спектакле – Создателя – была официально передана ветераном сцены Сергеем Нужиным молодому актеру Максиму Алешину.  

"Я чувствую огромную ответственность, так как беру на себя роль, которую многие годы исполнял Сергей Нужин. Мне было важно сохранить ее в точности такой, какой она была задумана в 1967 году", – отметил актер.  

"Божественная комедия" – это легкая и остроумная история о создании мира, ангелах, людях и грехопадении. Постановка насыщена аллегориями, яркими метафорами и философскими размышлениями, но при этом подана с иронией и игрой, вовлекая зрителей в повествование. 

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Теги:
Премьера Театр
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