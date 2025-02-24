Петербургский театр "Мастерская" покажет в Нижнем Новгороде три спектакля Культура и отдых

Фото: театр "Мастерская"

В апреле в Нижний Новгород с гастролями приедет театр "Мастерская" из Санкт-Петербурга. Артисты представят три постановки на сцене ТЮЗа, сообщается на сайте театра.

3 апреля зрители смогут увидеть трагедию "Ромео и Джульетта" (16+). Спектакль поставлен по пьесе Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака. В постановке знакомая история о любви и трагедии разворачивается в мире, где нет полутонов – только черное и белое.

На следующий день, 4 апреля, петербургские артисты покажут спектакль "Турандот" (16+), а 5 апреля зрители увидят постановку "Мой бедный Марат" (16+).

Гастроли стали возможны благодаря поддержке Министерства культуры РФ. Ранее спектакль "Ромео и Джульетта" выдвигался на престижную театральную премию Санкт-Петербурга "Золотой софит" в категории "Лучший спектакль на большой сцене".

Напомним, что в феврале у НИА "Нижний Новгород" вышло большое интервью с актрисой МХТ имени Чехова Софьей Евстигнеевой. Артистка впервые приехала на гастроли в город, где родился ее великий дедушка Евгений Евстигнеев.