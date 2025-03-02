Грузовик влетел в жилой дом в Кулебаках Происшествия

Грузовик врезался в жилой дом в селе Ломовка в Кулебаках

Грузовик влетел в жилой дом в селе Ломовка городского округа Кулебаки. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным спасателей, водитель не справился с управлением на повороте. В момент ДТП в доме находилось 4 человека. Двоим из них и водителю фуры потребовалась медпомощь. Пострадавших госпитализировали в больницу.

В МЧС уточнили, что в обстоятельствах происшествия разберутся компетентные органы, а пожарный расчет смыл на месте ДТП топливо.

Ранее сообщалось, что на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде легковой автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.