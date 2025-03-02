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Происшествия

Грузовик влетел в жилой дом в Кулебаках

03 марта 2025 18:28  [79] Происшествия
Грузовик врезался в жилой дом в селе Ломовка в Кулебаках

Грузовик врезался в жилой дом в селе Ломовка в Кулебаках

Грузовик влетел в жилой дом в селе Ломовка городского округа Кулебаки. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. 

По данным спасателей, водитель не справился с управлением на повороте. В момент ДТП в доме находилось 4 человека. Двоим из них и водителю фуры потребовалась медпомощь. Пострадавших госпитализировали в больницу. 

В МЧС уточнили, что в обстоятельствах происшествия разберутся компетентные органы, а пожарный расчет смыл на месте ДТП топливо. 

Ранее сообщалось, что на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде легковой автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. 

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Теги:
Грузоперевозки ДТП Кулебакский г.о.
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