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Происшествия

Водитель каршеринга извинился за смертельное ДТП в Нижнем Новгороде

01 марта 2025 14:00  [110] Происшествия

Фото: пресс-служба МВД по Нижегородской области

18-летний водитель, устроивший смертельную аварию на улице Землячки в Сормовском районе 27 февраля, записал видеообращение, в котором принёс извинения родственникам погибших и пострадавших.  

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, молодой человек не справился с управлением, его автомобиль перевернулся и на высокой скорости врезался в автобусную остановку, где находились люди. В результате погибли две женщины, несколько человек получили травмы.  

После задержания водитель заявил: "О случившемся я очень сильно сожалею. Прошу прощения у всех родственников пострадавших. Прошу не совершать мою ошибку". 

В отношении водителя возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей. Суд арестовал его на два месяца. Максимальное наказание, предусмотренное за такое преступление, — до семи лет лишения свободы.  

Тем временем каршеринговая компания инициировала собственное расследование и рассматривает возможность дистанционного контроля за скоростью автомобилей.  

На произошедшее уже отреагировали в Госдуме, где предложили ужесточить требования к пользователям каршеринга.

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Теги:
ДТП Смертность Сормовский район
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