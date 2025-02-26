Водитель каршеринга извинился за смертельное ДТП в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба МВД по Нижегородской области

18-летний водитель, устроивший смертельную аварию на улице Землячки в Сормовском районе 27 февраля, записал видеообращение, в котором принёс извинения родственникам погибших и пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, молодой человек не справился с управлением, его автомобиль перевернулся и на высокой скорости врезался в автобусную остановку, где находились люди. В результате погибли две женщины, несколько человек получили травмы.

После задержания водитель заявил: "О случившемся я очень сильно сожалею. Прошу прощения у всех родственников пострадавших. Прошу не совершать мою ошибку".

В отношении водителя возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей. Суд арестовал его на два месяца. Максимальное наказание, предусмотренное за такое преступление, — до семи лет лишения свободы.

Тем временем каршеринговая компания инициировала собственное расследование и рассматривает возможность дистанционного контроля за скоростью автомобилей.

На произошедшее уже отреагировали в Госдуме, где предложили ужесточить требования к пользователям каршеринга.