Провалившийся под землю нижегородец рассказал, как боролся за жизнь Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Житель Нижнего Новгорода Сергей Ш., который 13 февраля провалился в коллектор на улице Керченской, впервые поделился подробностями происшествия. Мужчина упал на глубину около 10 метров, но чудом остался жив и смог выбраться благодаря спасателям.

"Я шел на работу и решил сократить путь – это было привычное место, никаких ям и ограждений не было. Люди ходили там постоянно, видимо, я оказался последней каплей", – рассказал он изданию NewsNN.

Когда грунт начал уходить из-под ног, Сергей попытался удержаться, но не смог. "Я пролетел примерно 10 метров, сначала ударился о пластиковые трубы, затем меня отбросило в сторону и я оказался в воде. Течение стало сносить меня дальше в канализационный коллектор, и тут началась борьба за жизнь", – вспоминает мужчина.

Сергей пытался за что-то зацепиться, но поток воды затягивал его все дальше, а вокруг становилось все темнее и холоднее. Спустя несколько минут ему удалось вернуться на точку, куда он упал, но сразу после этого произошел второй обвал – мужчину завалило грунтом.

"Дышать стало трудно, из-за влажности земля мгновенно размокла и покрыла меня слоем грязи. Я начал выкапываться, пытаясь встать на ноги. Когда наконец выбрался, посмотрел наверх и понял, насколько глубоко нахожусь", – рассказал пострадавший.

Попытки дозвониться до экстренных служб не увенчались успехом – на такой глубине не ловила связь. Тогда Сергей начал звать на помощь.

"20 минут я просто кричал, но шум воды заглушал звуки. К счастью, меня услышал мальчик Егор. Он рассказал обо мне маме, и она вызвала спасателей", – говорит мужчина.

Примерно через полчаса после провала спасатели достали обессиленного и замерзшего нижегородца. По данным МЧС, состояние коллектора на момент происшествия было изношено на 95%.

"Скорая" отвезла меня в больницу, где диагностировали сотрясение мозга, ушибы правой части туловища и повреждение коленного сустава. На следующий день я снова оказался в больнице – подхватил норовирус, скорее всего, наглотавшись воды в коллекторе", – рассказал Сергей.

Мужчина признался, что в момент падения готовился к худшему. "Когда я летел, думал, что это конец. Но когда оказался в воде, решил, что у меня есть шанс выбраться. Единственное, о чем я думал – увидеть жену и четырехмесячную дочь", – поделился он.

После происшествия "Нижегородский водоканал" начал ремонт коллектора на улице Керченской. Компания также находится на связи с пострадавшим.

"Мы пытаемся решить все мирным путем. Водоканал от компенсации не отказывается, но пока обсуждаем детали", – заключил Сергей.