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Общество

Проект строительства образовательного хаба ИТ-кампуса "Неймарк" прошел экспертизу

04 марта 2025 09:47  [87] Общество

Проектно-сметная документация по строительству образовательного хаба ИТ-кампуса "Неймарк" возле метромоста получила положительное заключение Главгосэкспертизы. Об этом сообщили в ведомстве. 

Общая площадь хаба составит больше 34 тысячи кв. метров. Проектом запланировано строительство здания из 12 блоков разной высоты. Максимальный будет шестиэтажным. Объединит все части здания одноэтажная галерея. 

В одну смену в нем смогут обучаться 2850 студентов и работать 152 человека.

Напомним, кампус "Неймарк" рассчитан на 7 тысяч студентов. В его состав войдут учебные корпуса, общежития и гостиницы для 4,5 тысячи человек, а также необходимая инфраструктура.  

Объекты кампуса разместят на трех площадках: проспект Гагарина – там построят один из учебных корпусов и общежития, рядом со студгородком ННГУ; улица Шевченко – еще один учебный корпус; улица Большие Овраги – там появится комплекс гостиниц.  

Первую очередь кампуса планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Ранее сообщалось, что строительство IT-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде завершено на 80%. Также стало известно, что правительство Нижегородской области выделит 297 млн рублей на строительство дороги, ведущей к ИТ-кампусу "Неймарк". 

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Теги:
ИТ-кампус "Неймарк" Образование Строительство
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