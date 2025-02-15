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Общество

Вице-премьер Хуснуллин проверил ход строительства нижегородского ИТ-кампуса

21 февраля 2025 18:38  [1] Общество

Фото: Никита Духник

Вице-премьер России Марат Хуснуллин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин осмотрели строительство нового ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде 21 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Комплекс, площадь которого превышает 226 тысяч квадратных метров, рассчитан на 8 тысяч студентов и будет включать восемь функциональных зон. Среди них — образовательная, жилая, спортивная, исследовательская, предпринимательская, культурно-досуговая, коммерческая и социальная.  

Для комфортного проживания студентов и преподавателей предусмотрены современные общежития, которые смогут вместить 5,6 тысячи человек. В настоящее время готовность первой очереди строительства составляет 80%. Реализация проекта ведётся в рамках программы по созданию в России сети университетских кампусов мирового уровня по поручению президента страны.  

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что федеральные инициативы, способствующие улучшению качества жизни, находятся под личным контролем Марата Хуснуллина. Он подчеркнул, что регион получает значительную поддержку для ускорения реализации ключевых проектов. В 2024 году в области было введено более 2 млн кв. метров нового жилья — это на 16% больше запланированного объёма и на 8% превышает показатель 2023 года.  

Кроме того, Нижегородская область стала лидером по привлечению финансирования на инфраструктурное развитие. Значительная часть выделенных средств направлена на строительство метро. Уже завершена проходка одного тоннеля от станции "Сенная" до "Свободы", а в ближайшее время метростроители начнут работу над параллельным тоннелем. В целом, треть запланированных тоннелей уже пройдена. Несмотря на возникшие сложности, в ходе рабочей встречи были приняты решения, которые позволят ускорить темпы строительства.  

Ранее сообщалось, что в ходе рабочей поездки Хуснуллин также проверил ход строительства нижегородской подземки.

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Теги:
ИТ-кампус "Неймарк" Строительство
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