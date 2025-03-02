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Происшествия

Силовики накрыли банду обнальщиков в Нижнем Новгороде

04 марта 2025 10:50  [90] Происшествия

Правоохранители раскрыли незаконную банковскую схему, в рамках которой участники преступной группы с 2021 года оказывали услуги по обналичиванию и сокрытию финансовых средств без лицензии. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.  

По данным следствия, злоумышленники создавали фиктивные организации и привлекали клиентов, заинтересованных в уклонении от налогового и финансового контроля. Денежные средства переводились по поддельным основаниям, после чего обналичивались с удержанием комиссии не менее 16%.  

С января 2021 года по февраль 2025 года преступная группа незаконно заработала 31 миллион рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").  

В ходе масштабной спецоперации сотрудники УЭБиПК ГУ МВД совместно с ФСБ и Росгвардией провели 28 обысков в офисах и жилых помещениях. Были изъяты 22,5 миллиона рублей, печати, компьютерная техника, электронные носители информации и другие вещественные доказательства.  

Организаторы схемы и их соучастники задержаны. Сейчас ведутся следственные и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств дела. В случае признания вины подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

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Теги:
Банки Уголовное дело Финансы
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