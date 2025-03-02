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Общество

Подрядчик реконструкции Нижегородской станции аэрации не устранил эконарушения

04 марта 2025 11:49  [122] Общество

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Росприроднадзор провел внеплановую проверку подрядчика, ведущего реконструкцию "Нижегородской станции аэрации", и выявил, что ранее установленные экологические нарушения устранены не в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Росприроднадзора.

Работы на объекте находятся под особым контролем ведомства, так как он относится к I категории негативного воздействия на окружающую среду. Согласно закону, перед вводом в эксплуатацию станция должна получить заключение ЭкоЗОС, подтверждающее соответствие требованиям экологической экспертизы.  

Еще в ноябре 2024 года инспекторы зафиксировали восемь нарушений природоохранного законодательства. Подрядчик должен был их устранить до середины февраля, но этого не произошло. Во время повторного осмотра специалисты обнаружили: отходы, складированные на необорудованной площадке; стоянку спецтехники на участке без водонепроницаемого покрытия; отсутствие согласованного плана по снижению выбросов в неблагоприятных метеоусловиях; непредставленный отчет о производственном экологическом контроле; отсутствие декларации и невнесенную плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год.  

Подрядчику выдано новое предписание с окончательным сроком устранения нарушений до 27 мая 2025 года. Росприроднадзор настаивает на полном соблюдении экологических норм при реконструкции объекта.

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Теги:
очистные сооружения Росприроднадзор Экология
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