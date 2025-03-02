Еще 137 км поврежденных при создании М-12 дорог восстановят под Нижним Новгородом Общество

В 2025 году в Нижегородской области планируют восстановить 136,7 км дорог, пострадавших при строительстве трассы М-12. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Жители области не раз жаловались на состояние дорог, по которым во время строительства магистрали подвозили стройматериалы. В частности, о разбитом покрытии подъезда к деревне Палатка рассказала одна из местных жительниц.

В минтрансе отметили, что в прошлом году в регионе уже привели в порядок 61 км дорог, а за 2022–2023 годы восстановили 348,5 км.

Вопрос ремонта подъезда к деревне Палатка пока остается открытым – сроки восстановления дороги определяются. В ведомстве заверили, что приносят извинения за доставленные неудобства.