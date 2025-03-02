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Культура и отдых

Выставка НГХМ номинирована на престижную премию

04 марта 2025 19:45  [112] Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Натальи Сухановой

Выставка Нижегородского государственного художественного музея "Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган" (6+) вошла в лонг-лист XIII премии издания The Art Newspaper Russia. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр культуры региона Наталья Суханова.

По ее словам, экспозиция названа как один из претендентов на звание "Выставка года".  Министр добавила, что проект нижегородского музея стоит в одном ряду с проектами Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Москвы и других ведущих площадок.

Напомним, "Русская ярмарка" была посвящена культурному феномену ярмарки и его отражению в изобразительном искусстве. Она была открыта 18 мая 2024 года во время Всероссийской акции "Ночь музеев". В экспозиции представили работы более чем из 30 государственных и частных собраний, которые смогли увидеть более 32 тысяч зрителей. 

Автором концепции выставки стал известный российский искусствовед Аркадий Ипполитов. Однако, реализовать ее сам не смог - скончался в 2023 году в своей квартире в Санкт-Петербурге. 

Лауреаты премии станут известны в апреле.

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Теги:
Выставка НГХМ Премия
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