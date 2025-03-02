Выставка НГХМ номинирована на престижную премию Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Натальи Сухановой

Выставка Нижегородского государственного художественного музея "Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган" (6+) вошла в лонг-лист XIII премии издания The Art Newspaper Russia. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр культуры региона Наталья Суханова.

По ее словам, экспозиция названа как один из претендентов на звание "Выставка года". Министр добавила, что проект нижегородского музея стоит в одном ряду с проектами Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Москвы и других ведущих площадок.

Напомним, "Русская ярмарка" была посвящена культурному феномену ярмарки и его отражению в изобразительном искусстве. Она была открыта 18 мая 2024 года во время Всероссийской акции "Ночь музеев". В экспозиции представили работы более чем из 30 государственных и частных собраний, которые смогли увидеть более 32 тысяч зрителей.

Автором концепции выставки стал известный российский искусствовед Аркадий Ипполитов. Однако, реализовать ее сам не смог - скончался в 2023 году в своей квартире в Санкт-Петербурге.

Лауреаты премии станут известны в апреле.