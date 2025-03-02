Жалобы преувеличены: журналист проверил работу автобусов в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Редакция НИА "Нижний Новгород" неоднократно выпускала новости о жалобах нижегородцев на тот или иной автобусный маршрут. В последнее время на странице Центра развития транспортных систем в соцсети наибольшее число нареканий было на транспортное обслуживание микрорайона "Молитовский", а также о дефиците маршруток на улице Горной. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" Сергей Бишлетов в утренний час пик отправился по обеим точкам, чтобы лично оценить, как часто там ездят автобусы.

Молитовка - не "край географии"

Транспортное обслуживание микрорайона "Молитовский" широко освещалось в соцсетях. Многие нижегородцы, в частности, отмечали плохую работу автобусов, переполненные остановки и проблему уехать отсюда, как в сторону Московского вокзала, так и в район кинотеатра "Москва" и проспекта Героев.

Журналист заступил "на боевое дежурство" у остановки "Пивзавод "Волга" 4 марта ровно в 8:15. На обоих павильонах в ожидании автобуса находилось примерно по 5-6 человек. Практически сразу же в сторону аэропорта подъехал А-20 ("Улица Деловая - "Аэропорт"), и он же через минуту - в обратном направлении. Обе остановки практически опустели. Затем в течении 15 минут в обе стороны проследовало по два А-88 ("Площадь Революции - поселок Дачный"). Затем снова А-20, потом сразу два А-7 ("Метро Стрелка" - "Микрорайон Юг").

В течении 45 минут к остановкам подъезжали по 6-7 автобусов в обе стороны, то есть, средний интервал движения составил примерно 7-8 минут. Проблемы уехать из Молитовки в утренние часы определенно нет, транспортное обслуживание микрорайона оценивается на твердую "четверку".

Лишь одна жалоба подтвердилась, и касается она маршрута А-86 ("ЗКПД-4 - Щербинки"). В период 8:15-9:15 данный автобус на остановках не наблюдался. Как пояснили представители ЦРТС в соцсети, А-86 обслуживают лишь два автобуса "Нижегородпассажиравтотранса". Видимо, в этот период времени они находились вдали от Молитовки. Не исключено, что стояли в огромной пробке на Мызинском мосту.

Автобусов на Горной стало больше

Если раньше в основном пассажиры на улице Горной ловили популярную маршрутку Т-31, то после реорганизации маршрута в А-31 и запуска по этой улице новых маршрутов А-36 и А-82 транспортная ситуация здесь улучшилась.

Корреспондент НИА "Нижний Новгород" находился на остановке "Улица Горная" у поликлиники №50 с 9:30 до 10:30. На остановке не наблюдалось столпотворения, в каждую сторону автобус ожидали примерно 4-5 пассажиров. В 9:38 в сторону Щербинок проехал А-36 ("Улица Долгополова - Ближнее Константиново"). В 9:42 туда же проследовал А-82 (ЖК "Победа - улица Усилова"). В 9:45 в сторону центра проехал А-82, причем салон был битком. А вот, начиная примерно с 10:00, маршрутки по Горной следовали уже полупустые. В А-36 в 10:07, и в А-82 в 10:15 находилось не более 10 пассажиров, а на остановке - человека 3-4.

Таким образом, транспортное обслуживание улицы Горной также следует оценить на "четверку". Автобусы утром ходят часто, а интервал движения - не более 10 минут.

При этом маршрут А-31 ("Площадь Минина -"Автовокзал Щербинки"), который теперь следует по улицам 40 лет Октября и Шатковской, после 10:00 также не был перегружен. Два автобуса проследовали по Шатковской в сторону Щербинок почти синхронно - в 10:19 и 10:29, в обоих случаях салон был полупустой.

Понятно, что данное исследование затрагивает лишь определенный временной интервал и не может в полной мере характеризовать работу нижегородских маршруток. Однако оно позволяет говорить о преувеличенном характере жалоб в соцсетях на работу автобусов в целом, в том числе, на маршруты, о которых речь шла выше. В Нижнем Новгороде продолжается большая транспортная реформа: на маршруты заключаются брутто-контракты, идет реконструкция трамвайной сети и формируется целая маршрутная сеть электробусов.