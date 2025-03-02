В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 марта 2025 14:01  [44] Около трех тысяч студентов ННГУ пройдут диспансеризацию в марте
04 марта 2025 14:00  [62] Великий пост: что нужно знать верующим нижегородцам о его соблюдении
04 марта 2025 13:44  [111] Жалобы преувеличены: журналист проверил работу автобусов в Нижнем Новгороде
04 марта 2025 13:29  [116] Названы причины задержки строительства школы имени Молева в Дзержинске
04 марта 2025 13:29  [53] Центр "Долголетие по-нижегородски" проведет более 50 мероприятий  в марте
04 марта 2025 13:22  [49] Более 50 российских школьников приняли участие в финале первой олимпиады нижегородского ИТ-кампуса
04 марта 2025 13:16  [114] Сезон зимней охоты подошел к концу в Нижегородской области
04 марта 2025 13:03  [116] Выяснилось, в каких регионах перед праздниками чаще ходят в салоны красоты
04 марта 2025 12:46  [125] Якоб Пиннекер из Германии получил паспорт гражданина России в Нижнем Новгороде
04 марта 2025 12:19  [134] Что известно о состоянии отравившегося наркотиками ребенка в Нижнем Новгороде
Общество

Жалобы преувеличены: журналист проверил работу автобусов в Нижнем Новгороде

04 марта 2025 13:44  [111] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Редакция НИА "Нижний Новгород" неоднократно выпускала новости о жалобах нижегородцев на тот или иной автобусный маршрут. В последнее время на странице Центра развития транспортных систем в соцсети наибольшее число нареканий было на транспортное обслуживание микрорайона "Молитовский", а также о дефиците маршруток на улице Горной. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" Сергей Бишлетов в утренний час пик отправился по обеим точкам, чтобы лично оценить, как часто там ездят автобусы.

Молитовка - не "край географии"

Транспортное обслуживание микрорайона "Молитовский" широко освещалось в соцсетях. Многие нижегородцы, в частности, отмечали плохую работу автобусов, переполненные остановки и проблему уехать отсюда, как в сторону Московского вокзала, так и в район кинотеатра "Москва" и проспекта Героев.

Журналист заступил "на боевое дежурство" у остановки "Пивзавод "Волга" 4 марта ровно в 8:15. На обоих павильонах в ожидании автобуса находилось примерно по 5-6 человек. Практически сразу же в сторону аэропорта подъехал А-20 ("Улица Деловая - "Аэропорт"), и он же через минуту - в обратном направлении. Обе остановки практически опустели. Затем в течении 15 минут в обе стороны проследовало по два А-88 ("Площадь Революции - поселок Дачный"). Затем снова А-20, потом сразу два А-7 ("Метро Стрелка" - "Микрорайон Юг").

В течении 45 минут к остановкам подъезжали по 6-7 автобусов в обе стороны, то есть, средний интервал движения составил примерно 7-8 минут. Проблемы уехать из Молитовки в утренние часы определенно нет, транспортное обслуживание микрорайона оценивается на твердую "четверку".

Лишь одна жалоба подтвердилась, и касается она маршрута А-86 ("ЗКПД-4 - Щербинки"). В период 8:15-9:15 данный автобус на остановках не наблюдался. Как пояснили представители ЦРТС в соцсети, А-86 обслуживают лишь два автобуса "Нижегородпассажиравтотранса". Видимо, в этот период времени они находились вдали от Молитовки. Не исключено, что стояли в огромной пробке на Мызинском мосту.

Автобусов на Горной стало больше

Если раньше в основном пассажиры на улице Горной ловили популярную маршрутку Т-31, то после реорганизации маршрута в А-31 и запуска по этой улице новых маршрутов А-36 и А-82 транспортная ситуация здесь улучшилась.

Корреспондент НИА "Нижний Новгород" находился на остановке "Улица Горная" у поликлиники №50 с 9:30 до 10:30. На остановке не наблюдалось столпотворения, в каждую сторону автобус ожидали примерно 4-5 пассажиров. В 9:38 в сторону Щербинок проехал А-36 ("Улица Долгополова - Ближнее Константиново"). В 9:42 туда же проследовал А-82 (ЖК "Победа - улица Усилова"). В 9:45 в сторону центра проехал А-82, причем салон был битком. А вот, начиная примерно с 10:00, маршрутки по Горной следовали уже полупустые. В А-36 в 10:07, и в А-82 в 10:15 находилось не более 10 пассажиров, а на остановке - человека 3-4.

Таким образом, транспортное обслуживание улицы Горной также следует оценить на "четверку". Автобусы утром ходят часто, а интервал движения - не более 10 минут.

При этом маршрут А-31 ("Площадь Минина  -"Автовокзал Щербинки"), который теперь следует по улицам 40 лет Октября и Шатковской, после 10:00 также не был перегружен. Два автобуса проследовали по Шатковской в сторону Щербинок почти синхронно - в 10:19 и 10:29, в обоих случаях салон был полупустой.

Понятно, что данное исследование затрагивает лишь определенный временной интервал и не может в полной мере характеризовать работу нижегородских маршруток. Однако оно позволяет говорить о преувеличенном характере жалоб в соцсетях на работу автобусов в целом, в том числе, на маршруты, о которых речь шла выше. В Нижнем Новгороде продолжается большая транспортная реформа: на маршруты заключаются брутто-контракты, идет реконструкция трамвайной сети и формируется целая маршрутная сеть электробусов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Общественный транспорт
Поделиться:
Новости по теме
01 марта 2025 13:23  [516] Маршрут А-42 продлен до площади Минина в Нижнем Новгороде
21 февраля 2025 10:30  [524] Маршрут автобуса Т-94 изменили в Нижнем Новгороде
13 февраля 2025 10:20  [977] Екатерина Никитина заняла пост замдиректора по социальным проектам в АСИ
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph