Маршрут А-42 продлен до площади Минина в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде с 1 марта изменилась схема движения автобуса А-42 – его маршрут продлён до площади Минина и Пожарского.

Раньше автобусы курсировали по кольцевому маршруту: от площади Горького через Большую Покровскую, площади Лядова и Комсомольскую. После внесённых изменений транспорт начал следовать по улицам Малой Покровской, Ильинской, Добролюбова и Зеленскому съезду, а конечной остановкой стала площадь Минина и Пожарского.

Продление связано с проведением капитального обновления трамвайной инфраструктуры на участке от улицы Красносельской до Молитовского моста.

На линии работают четыре автобуса среднего класса.

Кстати, с 1 марта изменения коснулись и автобусных маршрутов А-31, А-36, А-82.