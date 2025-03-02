Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 марта 2025 16:07  [51] Аренда самокатов в Нижнем Новгороде будет доступна без госуслуг
04 марта 2025 15:53  [89] Нижегородка чуть не облысела от тоника с розмарином
04 марта 2025 15:33  [104] Поезд "Москва - Пекин" с остановкой в Нижнем Новгороде планируют снова запустить
04 марта 2025 15:25  [109] Трое пострадавших в ДТП с каршерингом в Сормове продолжают лечение
04 марта 2025 15:15  [106] Границы 265 кадастровых кварталов уточнят в Нижегородской области
04 марта 2025 14:38  [156] Кабинки для модернизации канатки доставили в Нижний Новгород
04 марта 2025 14:30  [143] Борьбу с незаконной торговлей цветами усилят в Нижегородской области перед 8 Марта
04 марта 2025 14:28  [116] "Поезда здоровья" посетят около 70 населенных пунктов Нижегородской области в марте
04 марта 2025 14:01  [116] Около трех тысяч студентов ННГУ пройдут диспансеризацию в марте
04 марта 2025 14:00  [137] Великий пост: что нужно знать верующим нижегородцам о его соблюдении
Общество

Аренда самокатов в Нижнем Новгороде будет доступна без госуслуг

04 марта 2025 16:07  [51] Общество

Для аренды электросамокатов в Нижнем Новгороде не требуются портал госуслуг, сообщает "НТА-Приволжье"

В кикшеринговых компаниях еще не называют точную дату размещения средств индивидуальной мобильности на улицах города. Обычно это происходит во второй половине марта, когда устанавливается теплая погода, нет снега и гололеда. 

Сейчас компании совместно с мэрией работают над вопросами обеспечения безопасности. Известно, что большая часть медленных зон для СИМ в городе сохранится. А вот предложение верификации через госуслуги, которое сейчас прорабатывается в других крупных городах России, в Нижнем Новгороде отражения не нашло.

Кроме того, как отметили в компаниях, сервис "Госуслуги" не является единственным способом идентификации. В частности, для установления возраста пользователей используются данные сотовых операторов и банковские ID.  

Сохранятся и высокие штрафы за нарушения ПДД. В отдельных случаях они могут достигать 100 тысяч рублей. 

Ранее стало известно, что в столице Приволжья пока не принято окончательное решение об ужесточении правил использования электросамокатов. Однако на февральском заседании думы мэр Юрий Шалабаев предложил ввести дополнительные ограничения. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
самокат Электросамокаты
Поделиться:
Новости по теме
27 февраля 2025 07:45  [603] Власти ужесточат правила использования самокатов в Нижнем Новгороде
07 ноября 2024 10:38  [897] Рекордный рост ДТП с участием электросамокатов зафиксирован в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph