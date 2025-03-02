Аренда самокатов в Нижнем Новгороде будет доступна без госуслуг

Для аренды электросамокатов в Нижнем Новгороде не требуются портал госуслуг, сообщает "НТА-Приволжье".
В кикшеринговых компаниях еще не называют точную дату размещения средств индивидуальной мобильности на улицах города. Обычно это происходит во второй половине марта, когда устанавливается теплая погода, нет снега и гололеда.
Сейчас компании совместно с мэрией работают над вопросами обеспечения безопасности. Известно, что большая часть медленных зон для СИМ в городе сохранится. А вот предложение верификации через госуслуги, которое сейчас прорабатывается в других крупных городах России, в Нижнем Новгороде отражения не нашло.
Кроме того, как отметили в компаниях, сервис "Госуслуги" не является единственным способом идентификации. В частности, для установления возраста пользователей используются данные сотовых операторов и банковские ID.
Сохранятся и высокие штрафы за нарушения ПДД. В отдельных случаях они могут достигать 100 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что в столице Приволжья пока не принято окончательное решение об ужесточении правил использования электросамокатов. Однако на февральском заседании думы мэр Юрий Шалабаев предложил ввести дополнительные ограничения.
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