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Общество

Мнения о запрете самокатов в центре Нижнего Новгорода разделились

27 февраля 2025 18:02  [70] Общество

В Нижнем Новгороде пока не принято окончательное решение об ужесточении правил использования электросамокатов. Однако в рамках заседания городской думы мэр Юрий Шалабаев предложил ввести дополнительные ограничения. 

Председатель Общественного совета при Заксобрании Виктор Лунин напомнил, что еще осенью рассматривалась идея запретить движение самокатов по Большой Покровской улице и Верхневолжской набережной.  

"Вопрос стоял о запрете самокатов именно на Покровке. С первого раза решение не приняли, а со второго раза практически единогласно поддержали. Мы просили администрацию Нижнего Новгорода рассмотреть это вопрос. Как я понимаю, муниципалитет прислушался к нашему мнению. Кстати, ГИБДД в этом вопросе нас тоже поддерживает", - отметил Лунин в беседе с корреспондентом НИА "Нижний Новгород".  

Заместитель председателя комитета Заксобрания по транспорту Рустам Досаев придерживается иной точки зрения. Он считает, что жесткие запреты не решат проблему, а вместо этого следует заниматься формированием культуры поведения среди пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ).  

"Прошлое никогда не сможет победить будущее. Да, регулирование необходимо, но важно не переборщить с запретами. Сейчас уже существуют федеральные и региональные ограничения, и система должна сама себя выстроить. Нам нужно развивать культуру вождения, а не закручивать гайки", – считает Досаев.  

Ранее сообщалось, что более 300 ДТП с самокатами произошло в Нижегородской области в 2024 году.

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Теги:
Законодательство самокат
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