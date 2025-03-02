Школа поискового командира появилась в Нижнем Новгороде

Во вторник, 4 марта, в Нижнем Новгороде состоялось открытие первой в России программы подготовки управленческих кадров для поискового движения "Школа поискового командира". Мероприятие посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".
"Я даже чуть-чуть завидую, что у вас будут такие интересные встречи. Вам предстоит знакомство с людьми, которые осуществляют многие проекты по сохранению исторической памяти в Нижегородской области", — поделился Иван Калмыков, директор по развитию центра "Авангард".
Целями программы являются повышение компетенций командиров поисковых отрядов и создание новых отрядов и музеев на базе учебных заведений.
Обучение для жителей Нижегородской области проходит в гибридном формате, но жители со всей страны и даже мира могут проходить обучение онлайн. Каждый из модулей будут вести разные наставники, многие имена пока держатся в секрете.
Проект будет длиться весь март, в конце месяца состоится итоговое тестирование и объявление топ-50 участников. Рейтинг составляется из посещаемости занятий, активности в соцсетях и выполнения домашнего задания.
Всего в образовательное программе девять модулей, включающих в себя занятия разных форматов, домашние задания, тестирования и даже практику:
В время обучения участники столкнутся с самыми разными форматами работы и обязанностей: нужно будет знать не только, как правильно проводить сами поиски, но и как грамотно к ним подготовиться, рассчитать бюджет, закупить оборудование.
"Поисковая работа - это очень важно. Она нужна для сохранения исторического памяти и семейного древа. Вы герои нашего времени", — отметила Мария Самоделкина, депутат гордумы, гендиректор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области".
Отметим, что проект нацелен на помощь в создании новых отрядов, а также укреплении и усилении компетенции уже существующих. Кроме того, участникам будет оказана помощь в создании поисковых музеев.
Спикеры также отметили, что поиск - это разносторонняя деятельность с множеством различных направлений, не всегда связанная с раскопками в местах боевых действий, где каждый сможет найти для себя что-то особенное, даже если имеет опыт в поисковой деятельности.
Организаторами проекта являются министерство молодежной политики Нижегородской области, АНО "Единый центр по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию молодёжи "Авангард" совместно с общероссийским общественным движением "Поисковое движение России" и Корпоративным университетом правительства Нижегородской области.
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