Школа поискового командира появилась в Нижнем Новгороде Общество

Во вторник, 4 марта, в Нижнем Новгороде состоялось открытие первой в России программы подготовки управленческих кадров для поискового движения "Школа поискового командира". Мероприятие посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

"Я даже чуть-чуть завидую, что у вас будут такие интересные встречи. Вам предстоит знакомство с людьми, которые осуществляют многие проекты по сохранению исторической памяти в Нижегородской области", — поделился Иван Калмыков, директор по развитию центра "Авангард".

Целями программы являются повышение компетенций командиров поисковых отрядов и создание новых отрядов и музеев на базе учебных заведений.

Обучение для жителей Нижегородской области проходит в гибридном формате, но жители со всей страны и даже мира могут проходить обучение онлайн. Каждый из модулей будут вести разные наставники, многие имена пока держатся в секрете.

Проект будет длиться весь март, в конце месяца состоится итоговое тестирование и объявление топ-50 участников. Рейтинг составляется из посещаемости занятий, активности в соцсетях и выполнения домашнего задания.

Всего в образовательное программе девять модулей, включающих в себя занятия разных форматов, домашние задания, тестирования и даже практику:

Модуль 1 "Введение в поисковую деятельность: история, практика и миссия поискового движения";

Модуль 2 "Правовые основ поискового дела: создание, управление и эффективная работа поискового отряда";

Модуль 3 "Лидер поиска: команда, психология и личный бренд";

Модуль 4 "Финансирование поисковых отрядов: гранты, краудфандинг, субсидии и другие источники";

Модуль 5 "Источники информации в деятельности поискового отряда";

Модуль 6 "Поисково-хозяйственная деятельность";

Модуль 7 "Поисковое движение России: структура, документирование полевых поисковых работ, проекты и мероприятия";

Модуль 8 "Поисковое мастерство";

Модуль 9 "SMM (социальные сети)".

В время обучения участники столкнутся с самыми разными форматами работы и обязанностей: нужно будет знать не только, как правильно проводить сами поиски, но и как грамотно к ним подготовиться, рассчитать бюджет, закупить оборудование.

"Поисковая работа - это очень важно. Она нужна для сохранения исторического памяти и семейного древа. Вы герои нашего времени", — отметила Мария Самоделкина, депутат гордумы, гендиректор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области".

Отметим, что проект нацелен на помощь в создании новых отрядов, а также укреплении и усилении компетенции уже существующих. Кроме того, участникам будет оказана помощь в создании поисковых музеев.

Спикеры также отметили, что поиск - это разносторонняя деятельность с множеством различных направлений, не всегда связанная с раскопками в местах боевых действий, где каждый сможет найти для себя что-то особенное, даже если имеет опыт в поисковой деятельности.

Организаторами проекта являются министерство молодежной политики Нижегородской области, АНО "Единый центр по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию молодёжи "Авангард" совместно с общероссийским общественным движением "Поисковое движение России" и Корпоративным университетом правительства Нижегородской области.