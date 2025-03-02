Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 марта 2025 17:55  [1] Снова о самом важном: новый сезон кинооткровений от "Ростелекома" уже на Wink
04 марта 2025 17:52  [24] Нижегородские коммунальщики помогут Донецку с ремонтом водовода
04 марта 2025 17:30  [89] Нижегородкам рассказали, как подготовиться к здоровой беременности
04 марта 2025 17:17  [103] Количество убийств выросло на 21% в Нижегородской области
04 марта 2025 17:10  [92] Ответственное отношение к репродуктивному здоровью: что нужно знать мужчинам и женщинам
04 марта 2025 17:02  [105] Школа поискового командира появилась в Нижнем Новгороде
04 марта 2025 16:50  [119] 15 нижегородских школ пришлось закрыть на карантин из-за ОРВИ
04 марта 2025 16:36  [132] Памятник Сталину предложили установить в Нижнем Новгороде
04 марта 2025 16:07  [153] Аренда самокатов в Нижнем Новгороде будет доступна без госуслуг
04 марта 2025 15:53  [183] Нижегородка чуть не облысела от тоника с розмарином
Общество

Школа поискового командира появилась в Нижнем Новгороде

04 марта 2025 17:02  [105] Общество

Во вторник, 4 марта, в Нижнем Новгороде состоялось открытие первой в России программы подготовки управленческих кадров для поискового движения "Школа поискового командира". Мероприятие посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

"Я даже чуть-чуть завидую, что у вас будут такие интересные встречи. Вам предстоит знакомство с людьми, которые осуществляют многие проекты по сохранению исторической памяти в Нижегородской области", — поделился Иван Калмыков, директор по развитию центра "Авангард".

Целями программы являются повышение компетенций командиров поисковых отрядов и создание новых отрядов и музеев на базе учебных заведений.

Обучение для жителей Нижегородской области проходит в гибридном формате, но жители со всей страны и даже мира могут проходить обучение онлайн. Каждый из модулей будут вести разные наставники, многие имена пока держатся в секрете.

Проект будет длиться весь март, в конце месяца состоится итоговое тестирование и объявление топ-50 участников. Рейтинг составляется из посещаемости занятий, активности в соцсетях и выполнения домашнего задания.

Всего в образовательное программе девять модулей, включающих в себя занятия разных форматов, домашние задания, тестирования и даже практику:

  • Модуль 1 "Введение в поисковую деятельность: история, практика и миссия поискового движения";
  • Модуль 2 "Правовые основ поискового дела: создание, управление и эффективная работа поискового отряда";
  • Модуль 3 "Лидер поиска: команда, психология и личный бренд";
  • Модуль 4 "Финансирование поисковых отрядов: гранты, краудфандинг, субсидии и другие источники";
  • Модуль 5 "Источники информации в деятельности поискового отряда";
  • Модуль 6 "Поисково-хозяйственная деятельность";
  • Модуль 7 "Поисковое движение России: структура, документирование полевых поисковых работ, проекты и мероприятия";
  • Модуль 8 "Поисковое мастерство";
  • Модуль 9 "SMM (социальные сети)".

В время обучения участники столкнутся с самыми разными форматами работы и обязанностей: нужно будет знать не только, как правильно проводить сами поиски, но и как грамотно к ним подготовиться, рассчитать бюджет, закупить оборудование.

"Поисковая работа - это очень важно. Она нужна для сохранения исторического памяти и семейного древа. Вы герои нашего времени", — отметила Мария Самоделкина, депутат гордумы, гендиректор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области".

Отметим, что проект нацелен на помощь в создании новых отрядов, а также укреплении и усилении компетенции уже существующих. Кроме того, участникам будет оказана помощь в создании поисковых музеев.

Спикеры также отметили, что поиск - это разносторонняя деятельность с множеством различных направлений, не всегда связанная с раскопками в местах боевых действий, где каждый сможет найти для себя что-то особенное, даже если имеет опыт в поисковой деятельности.

Организаторами проекта являются министерство молодежной политики Нижегородской области, АНО "Единый центр по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию молодёжи "Авангард" совместно с общероссийским общественным движением "Поисковое движение России" и Корпоративным университетом правительства Нижегородской области.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КУПНО Обучение Поиск
Поделиться:
Новости по теме
02 марта 2025 15:31  [526] Нижегородского ветерана Алексея Цебулаева наградили медалью к 80-летию Победы
26 февраля 2025 10:38  [371] Более 500 молодых педагогов региона присоединятся к проекту "СПО. Навигаторы развития"
04 февраля 2025 10:30  [693] Сергей Безруков выступит на Нижневолжской набережной 9 Мая
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph