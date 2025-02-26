Нижегородского ветерана Алексея Цебулаева наградили медалью к 80-летию Победы Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Алексею Цебулаеву, ветерану Великой Отечественной войны, вручили памятную медаль к 80-летию Победы. О награде сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале 2 марта.

Месяц назад ветерану исполнилось 99 лет. В 17 лет он ушел на фронт, где служил в войсках противовоздушной обороны, защищая небо Москвы и Ленинграда. После войны работал на Горьковском автомобильном заводе под руководством Александра Просвирнина.

Но главное — Алексей Александрович не только сохранил бодрость духа, но и осваивает новые увлечения. Сейчас он занимается йогой, уделяя тренировкам по два часа в день. А еще он пишет картины — его дом буквально увешан собственными работами.

"Восхищаюсь и преклоняюсь перед нашими ветеранами. Несгибаемое поколение! Долгих Вам лет, наши дорогие", — написал Шалабаев.

Ранее выяснилось, что еще 54 ветерана получат звание "Почетный гражданин Нижнего Новгорода". Это произойдет в 2025 году.

Также напомним, что в этом году в День Победы перед нижегородцами выступит (0+) артист Сергей Безруков. Он исполнит военные песни.