Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 марта 2025 15:53  [1] Нижегородка чуть не облысела от тоника с розмарином
04 марта 2025 15:33  [76] Поезд "Москва - Пекин" с остановкой в Нижнем Новгороде планируют снова запустить
04 марта 2025 15:25  [89] Трое пострадавших в ДТП с каршерингом в Сормове продолжают лечение
04 марта 2025 15:15  [91] Границы 265 кадастровых кварталов уточнят в Нижегородской области
04 марта 2025 14:38  [135] Кабинки для модернизации канатки доставили в Нижний Новгород
04 марта 2025 14:30  [130] Борьбу с незаконной торговлей цветами усилят в Нижегородской области перед 8 Марта
04 марта 2025 14:28  [107] "Поезда здоровья" посетят около 70 населенных пунктов Нижегородской области в марте
04 марта 2025 14:01  [108] Около трех тысяч студентов ННГУ пройдут диспансеризацию в марте
04 марта 2025 14:00  [129] Великий пост: что нужно знать верующим нижегородцам о его соблюдении
04 марта 2025 13:44  [189] Жалобы преувеличены: журналист проверил работу автобусов в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородка чуть не облысела от тоника с розмарином

04 марта 2025 15:53  [1] Общество

Фото: pixabay.com

Жительница Нижнего Новгорода столкнулась с серьезной потерей волос после того, как попыталась лечить облысение тоником с эфирным маслом розмарина. Средство, купленное на маркетплейсе, не только не помогло, но и привело к потере времени, необходимого для эффективного лечения.  

Как пояснила трихолог Татьяна Варенова, растительные компоненты действительно могут быть полезны в косметологии и трихологии, но только если речь идет о сертифицированных препаратах. Применение натуральных средств без контроля специалиста может дать неожиданный эффект.  

"Натуральные масла и экстракты чаще вызывают аллергические реакции, чем лекарственные и косметические средства заводского производства", – отмечает врач.  

Специалист напоминает: если на коже головы появились залысины или волосы начали выпадать очагово, необходимо срочно обратиться к врачу. В некоторых случаях алопеция может быть необратимой, если вовремя не начать лечение. И это касается как женщин, так и мужчин.

Ранее сообщалось, что нижегородцы рискуют потерять волосы после лечения антибиотиками.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье красота
Поделиться:
Новости по теме
04 марта 2025 14:43  [101] Нижегородцам рассказали, как правильно поститься
02 марта 2025 13:26  [731] Нижегородский врач предложила заменить суперфуды доступными продуктами
22 февраля 2025 11:47  [794] Врачи назвали топ-5 суеверий беременных нижегородок
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph