Нижегородка чуть не облысела от тоника с розмарином Общество

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Жительница Нижнего Новгорода столкнулась с серьезной потерей волос после того, как попыталась лечить облысение тоником с эфирным маслом розмарина. Средство, купленное на маркетплейсе, не только не помогло, но и привело к потере времени, необходимого для эффективного лечения.

Как пояснила трихолог Татьяна Варенова, растительные компоненты действительно могут быть полезны в косметологии и трихологии, но только если речь идет о сертифицированных препаратах. Применение натуральных средств без контроля специалиста может дать неожиданный эффект.

"Натуральные масла и экстракты чаще вызывают аллергические реакции, чем лекарственные и косметические средства заводского производства", – отмечает врач.

Специалист напоминает: если на коже головы появились залысины или волосы начали выпадать очагово, необходимо срочно обратиться к врачу. В некоторых случаях алопеция может быть необратимой, если вовремя не начать лечение. И это касается как женщин, так и мужчин.

Ранее сообщалось, что нижегородцы рискуют потерять волосы после лечения антибиотиками.