Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
В нижегородских вузах изменили правила поступления
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 марта 2025 13:26  [58] Нижегородский врач предложила заменить суперфуды доступными продуктами
02 марта 2025 11:33  [154] Жители улицы Красносельской возмутились ночным шумом от замены трамвайных путей
02 марта 2025 09:54  [375] Редкий венерин башмачок впервые зацвел в Нижнем Новгороде
02 марта 2025 09:41  [294] Снег и до -4 градусов ждут нижегородцев в первую рабочую неделю марта
02 марта 2025 09:15  [255] Маршруты четырех автобусов изменили в Нижнем Новгороде
02 марта 2025 09:00  [339] Восемь человек в Нижегородской области до сих пор не могут найти
02 марта 2025 08:40  [2472] Преподаватель, устроивший скандал в нижегородском ТЦ, отказался извиняться
02 марта 2025 08:32  [235] Нижегородцам рассказали, чем опасна холодовая аллергия и как ее избежать
01 марта 2025 18:19  [693] Нижегородцам стали доступны операции на печени с минимальной кровопотерей
01 марта 2025 16:00  [497] Какая погода ждет жителей Нижегородской области в марте 2025 года
Общество

Нижегородский врач предложила заменить суперфуды доступными продуктами

02 марта 2025 13:26  [58] Общество

Фото: freepik.com

Гастроэнтеролог-диетолог Ольга Воробьева рассказала "Живем в Нижнем", что привычные российские продукты могут стать отличной альтернативой дорогим суперфудам. По ее словам, гречка, лен, черемуха и кизил не уступают по полезным свойствам киноа, чиа и ягодам асаи.  

К примеру, киноа можно заменить гречкой – в ней тоже много клетчатки, фолиевой кислоты и йода. Семена чиа ничем не лучше льна, который также богат омега-3, клетчаткой и витаминами. Ягоды асаи можно заменить черникой, черемухой и смородиной, которые содержат большое количество антиоксидантов. 

"Ягоды годжи, конечно, полезны, но им не уступают по составу наши клюква, брусника, шиповник и черника", – подчеркнула Воробьева.  

По словам врача, привычные продукты не только более доступны, но и лучше подходят для рациона жителей России.

Напомним, что 2 марта в России отмечается Масленица. Накануне празднования диетолог предостерегла нижегородцев от переедания. По словам эксперта, в сутки безопасно съедать до пяти блинов, не больше. 

Ранее нижегородцам рассказали, как правильно подсчитывать калории. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Здоровье красота
Поделиться:
Новости по теме
02 марта 2025 08:32  [235] Нижегородцам рассказали, чем опасна холодовая аллергия и как ее избежать
01 марта 2025 10:33  [568] Нижегородцев предупредили о рисках инъекций с ДНК лосося
18 февраля 2025 09:00  [589] Как сохранить мужское здоровье: советы нижегородского уролога
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Сфумато в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
26 февраля 2025 16:27"Сфумато" в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph