Нижегородский врач предложила заменить суперфуды доступными продуктами Общество

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Гастроэнтеролог-диетолог Ольга Воробьева рассказала "Живем в Нижнем", что привычные российские продукты могут стать отличной альтернативой дорогим суперфудам. По ее словам, гречка, лен, черемуха и кизил не уступают по полезным свойствам киноа, чиа и ягодам асаи.

К примеру, киноа можно заменить гречкой – в ней тоже много клетчатки, фолиевой кислоты и йода. Семена чиа ничем не лучше льна, который также богат омега-3, клетчаткой и витаминами. Ягоды асаи можно заменить черникой, черемухой и смородиной, которые содержат большое количество антиоксидантов.

"Ягоды годжи, конечно, полезны, но им не уступают по составу наши клюква, брусника, шиповник и черника", – подчеркнула Воробьева.

По словам врача, привычные продукты не только более доступны, но и лучше подходят для рациона жителей России.

Напомним, что 2 марта в России отмечается Масленица. Накануне празднования диетолог предостерегла нижегородцев от переедания. По словам эксперта, в сутки безопасно съедать до пяти блинов, не больше.

Ранее нижегородцам рассказали, как правильно подсчитывать калории.