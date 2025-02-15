Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
В нижегородских вузах изменили правила поступления
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 февраля 2025 11:47  [115] Врачи назвали топ-5 суеверий беременных нижегородок
22 февраля 2025 11:00  [121] Порядка 4 млн кв. м жилья возведут по КРТ в Нижегородской области
22 февраля 2025 10:37  [127] Женский патруль ГАИ поздравил мужчин-водителей на дорогах Нижнего Новгорода
22 февраля 2025 10:00  [393] Районным администрациям передадут 46 бомбоубежищ в Нижнем Новгороде
22 февраля 2025 09:51  [258] Захар Прилепин провел лекцию для следователей Нижнего Новгорода
22 февраля 2025 09:12  [146] Юные нижегородки-чирлидеры примерили на себя роль пожарных
22 февраля 2025 09:00  [626] Нижегородцы жалуются на некорректную работу транспортного приложения АСИП
22 февраля 2025 08:00  [608] Новые дороги построят в Нижнем Новгороде до 2028 года
21 февраля 2025 22:30  [618] Число иностранных туристов в гостиницах Нижнего Новгорода выросло на 69%
21 февраля 2025 22:20  [669] Нижегородец мог заразиться метапневмовирусом
Общество

Врачи назвали топ-5 суеверий беременных нижегородок

22 февраля 2025 11:47  [115] Общество

Врачи роддома №1 Нижнего Новгорода рассказали о популярных суевериях, с которыми сталкиваются будущие мамы. Некоторые из них имеют под собой медицинское обоснование, но большая часть относится к народным домыслам. Об этом сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".

Одно из распространённых суеверий — запрет брать кошку на руки, поскольку считается, что у ребенка будет много врагов. Врачи отмечают, что контакт с животными действительно может нести определенные риски, но только в отношении чужих кошек, которые могут быть переносчиками токсоплазмоза. Эта инфекция опасна для внутриутробного развития плода. Однако домашние питомцы при соблюдении гигиены не представляют угрозы.

Другое убеждение гласит, что беременной нельзя отказывать в еде. Медики подтверждают, что важно следить за питанием и не ограничивать организм в полезных веществах. Однако они напоминают, что сочетания продуктов, например, селедка с молоком, должны быть безопасными и приготовленными из свежих ингредиентов.

Некоторые женщины опасаются сидеть нога на ногу, поскольку существует поверье, что это приведет к "кривым ногам" у малыша. Врачи опровергают этот миф: такая поза может вызвать нарушение кровообращения у самой беременной, но на развитие ребенка она никак не влияет.

Еще одно старинное суеверие запрещает беременным стричь волосы. Современные специалисты утверждают, что этот запрет устарел. Будущие мамы могут делать стрижки и даже окрашивание, но при этом важно избегать вдыхания вредных испарений, а помещение должно хорошо проветриваться.

Одним из суеверий, которое до сих пор соблюдают некоторые женщины, является требование рожать с распущенными волосами. Акушерки действительно могут попросить снять резинки и распустить косы, так как считается, что это способствует более легким родам. Медики предполагают, что такой ритуал может иметь психологический эффект, помогая женщине расслабиться.

Ранее сообщалось, что беременным студенткам в Нижегородской области собираются выплачивать по 100 тысяч рублей. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Медицина и здоровье Рождаемость
Поделиться:
Новости по теме
11 февраля 2025 19:05  [1549] Нижегородцам рассказали, на что потратить новые выплаты за рождение детей
21 января 2025 10:43  [2549] Нижегородцам объяснили новые правила назначения пособий на детей с 2025 года
13 января 2025 14:07  [659] 70% новорожденных в Нижегородской области были зарегистрированы через онлайн-сервис
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph