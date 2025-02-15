Врачи назвали топ-5 суеверий беременных нижегородок Общество

Врачи роддома №1 Нижнего Новгорода рассказали о популярных суевериях, с которыми сталкиваются будущие мамы. Некоторые из них имеют под собой медицинское обоснование, но большая часть относится к народным домыслам. Об этом сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".

Одно из распространённых суеверий — запрет брать кошку на руки, поскольку считается, что у ребенка будет много врагов. Врачи отмечают, что контакт с животными действительно может нести определенные риски, но только в отношении чужих кошек, которые могут быть переносчиками токсоплазмоза. Эта инфекция опасна для внутриутробного развития плода. Однако домашние питомцы при соблюдении гигиены не представляют угрозы.

Другое убеждение гласит, что беременной нельзя отказывать в еде. Медики подтверждают, что важно следить за питанием и не ограничивать организм в полезных веществах. Однако они напоминают, что сочетания продуктов, например, селедка с молоком, должны быть безопасными и приготовленными из свежих ингредиентов.

Некоторые женщины опасаются сидеть нога на ногу, поскольку существует поверье, что это приведет к "кривым ногам" у малыша. Врачи опровергают этот миф: такая поза может вызвать нарушение кровообращения у самой беременной, но на развитие ребенка она никак не влияет.

Еще одно старинное суеверие запрещает беременным стричь волосы. Современные специалисты утверждают, что этот запрет устарел. Будущие мамы могут делать стрижки и даже окрашивание, но при этом важно избегать вдыхания вредных испарений, а помещение должно хорошо проветриваться.

Одним из суеверий, которое до сих пор соблюдают некоторые женщины, является требование рожать с распущенными волосами. Акушерки действительно могут попросить снять резинки и распустить косы, так как считается, что это способствует более легким родам. Медики предполагают, что такой ритуал может иметь психологический эффект, помогая женщине расслабиться.

Ранее сообщалось, что беременным студенткам в Нижегородской области собираются выплачивать по 100 тысяч рублей.