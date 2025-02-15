Забивший насмерть своего знакомого нижегородец получил 7 лет колонии

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40-летний житель Ардатовского района получил 7 лет колонии за убийство по неосторожности, сообщили в региональном СК.
Следствие и суд установили, что в июне 2024 года в беседке возле дома рабочего поселка Мухтолово между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. Осужденный жестоко избил потерпевшего — тот скончался на месте происшествия.
Свою вину фигурант уголовного дела не признал. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что зарезавшая любовника кухонным ножом нижегородка предстанет перед судом.
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