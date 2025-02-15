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Происшествия

Забивший насмерть своего знакомого нижегородец получил 7 лет колонии

19 февраля 2025 19:24  [112] Происшествия

Фото: СУ СК по Нижегородской области

40-летний житель Ардатовского района получил 7 лет колонии за убийство по неосторожности, сообщили в региональном СК.

Следствие и суд установили, что в июне 2024 года в беседке возле дома рабочего поселка Мухтолово между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. Осужденный жестоко избил потерпевшего — тот скончался на месте происшествия.

Свою вину фигурант уголовного дела не признал. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что зарезавшая любовника кухонным ножом нижегородка предстанет перед судом.

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Теги:
Ардатовский район Преступления СК РФ
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