Забивший насмерть своего знакомого нижегородец получил 7 лет колонии Происшествия

Фото: СУ СК по Нижегородской области

40-летний житель Ардатовского района получил 7 лет колонии за убийство по неосторожности, сообщили в региональном СК.

Следствие и суд установили, что в июне 2024 года в беседке возле дома рабочего поселка Мухтолово между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. Осужденный жестоко избил потерпевшего — тот скончался на месте происшествия.

Свою вину фигурант уголовного дела не признал. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что зарезавшая любовника кухонным ножом нижегородка предстанет перед судом.