Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 марта 2025 17:52  [3] Нижегородские коммунальщики помогут Донецку с ремонтом водовода
04 марта 2025 17:30  [82] Нижегородкам рассказали, как подготовиться к здоровой беременности
04 марта 2025 17:17  [97] Количество убийств выросло на 21% в Нижегородской области
04 марта 2025 17:10  [84] Ответственное отношение к репродуктивному здоровью: что нужно знать мужчинам и женщинам
04 марта 2025 17:02  [100] Школа поискового командира появилась в Нижнем Новгороде
04 марта 2025 16:50  [114] 15 нижегородских школ пришлось закрыть на карантин из-за ОРВИ
04 марта 2025 16:36  [128] Памятник Сталину предложили установить в Нижнем Новгороде
04 марта 2025 16:07  [150] Аренда самокатов в Нижнем Новгороде будет доступна без госуслуг
04 марта 2025 15:53  [180] Нижегородка чуть не облысела от тоника с розмарином
04 марта 2025 15:33  [190] Поезд "Москва - Пекин" с остановкой в Нижнем Новгороде планируют снова запустить
Общество

Нижегородские коммунальщики помогут Донецку с ремонтом водовода

04 марта 2025 17:52  [3] Общество

Фото: Telegram-канал Андрея Черткова

Первый зампредседателя правительства Донецкой народной республики Андрей Чертков принял делегацию из Нижегородской области.

Как написал в своем Telegram-канале Чертков, из Нижнего Новгорода в ДНР для обсуждения рабочих вопросов приехали зампредседателя правительства региона Анатолий Молев, а также представители нижегородских "Теплоэнерго" и "Водоканала".

В частности, нижегородцы планируют продолжить оказывать помощь региону в восстановлении объектов ЖКХ и благоустройства.

Сотрудники "Теплоэнерго" и "Водоканала" вместе с коллегами из ДНР в 2025 году намерены отремонтировать 1,5 км водовода, необходимые материалы уже закуплены.

Кроме того, намечено благоустройство центрального парка в Харцызске, работы по монтажу уличного освещения.

Ранее сообщалось, что экс-директор нижегородского "Теплоэнерго" Халтурин пробудет под стражей до 23 марта.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Андрей Чертков ДНР Теплоэнерго
Поделиться:
Новости по теме
17 октября 2024 10:38  [759] Мэр Харцызска поблагодарила Нижегородскую область за поддержку
11 октября 2024 11:46  [974] Андрей Гнеушев рассказал о готовности Харцызска к отопительному сезону
15 мая 2023 14:36  [1820] Нижегородец Андрей Чертков назначен и.о. первого зампредседателя правительства ДНР
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph