Нижегородские коммунальщики помогут Донецку с ремонтом водовода Общество

Фото: Telegram-канал Андрея Черткова

Первый зампредседателя правительства Донецкой народной республики Андрей Чертков принял делегацию из Нижегородской области.

Как написал в своем Telegram-канале Чертков, из Нижнего Новгорода в ДНР для обсуждения рабочих вопросов приехали зампредседателя правительства региона Анатолий Молев, а также представители нижегородских "Теплоэнерго" и "Водоканала".

В частности, нижегородцы планируют продолжить оказывать помощь региону в восстановлении объектов ЖКХ и благоустройства.

Сотрудники "Теплоэнерго" и "Водоканала" вместе с коллегами из ДНР в 2025 году намерены отремонтировать 1,5 км водовода, необходимые материалы уже закуплены.

Кроме того, намечено благоустройство центрального парка в Харцызске, работы по монтажу уличного освещения.

Ранее сообщалось, что экс-директор нижегородского "Теплоэнерго" Халтурин пробудет под стражей до 23 марта.