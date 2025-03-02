Нижегородские коммунальщики помогут Донецку с ремонтом водовода

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Первый зампредседателя правительства Донецкой народной республики Андрей Чертков принял делегацию из Нижегородской области.
Как написал в своем Telegram-канале Чертков, из Нижнего Новгорода в ДНР для обсуждения рабочих вопросов приехали зампредседателя правительства региона Анатолий Молев, а также представители нижегородских "Теплоэнерго" и "Водоканала".
В частности, нижегородцы планируют продолжить оказывать помощь региону в восстановлении объектов ЖКХ и благоустройства.
Сотрудники "Теплоэнерго" и "Водоканала" вместе с коллегами из ДНР в 2025 году намерены отремонтировать 1,5 км водовода, необходимые материалы уже закуплены.
Кроме того, намечено благоустройство центрального парка в Харцызске, работы по монтажу уличного освещения.
Ранее сообщалось, что экс-директор нижегородского "Теплоэнерго" Халтурин пробудет под стражей до 23 марта.
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