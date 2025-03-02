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Общество

За год уровень терроризма в Нижегородской области вырос в 2 раза

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За январь 2025 года было зафиксировано два деяния террористического характера, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.  При этом за аналогичный период 20224 года был зарегистрирован лишь один случай.

Кроме того, правоохранители сообщают о трех действиях экстремистской направленности, совершенных за первый месяц года.

Большое внимание органы правопорядка уделяли борьбе с организованными формами преступности. Полицейским удалось пресечь 135 покушений, совершенных в составе ОПГ, что в 2,7 раза больше по сравнению с январем 2024 года.

Три случая организованных правонарушений связаны с незаконным оборотом наркотиков. 82 преступления имеют экономическую направленность, это в 10 раз выше, чем по прошлогодней статистике. К ответственности удалось привлечь 18 участников организованных групп.

Ранее сообщалось, на двух нижегородских подростков завели уголовное дело за теракт на железной дороге.

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Теги:
МВД Терроризм Экстремизм
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