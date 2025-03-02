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Общество

Вдове бойца СВО Валерия Татаринова вручили орден Мужества

04 марта 2025 20:30  [61] Общество

Фото: районная администрация

В Советском районе Нижнего Новгорода семье погибшего участника СВО Валерия Татаринова передали орден Мужества – государственную награду Российской Федерации. Об этом сообщили в районной администрации.  

Во время церемонии глава Советского района Александр Иванов выразил слова признательности родным бойца. Он подчеркнул, что Валерий Татаринов проявил мужество, профессионализм и стойкость, став примером для окружающих. "Мы гордимся Валерием и искренне разделяем с вами горечь утраты", – сказал он, обращаясь к вдове героя.  

На вручении также присутствовали военный комиссар Советского и Нижегородского районов Сергей Хилов и представители школьных отрядов "Юнармии".

Ранее сообщалось, что матерям нижегородских бойцов СВО вручили почетные знаки "Признание".

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Теги:
Награды СВО Смертность
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