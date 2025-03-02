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Происшествия

Водитель лесовоза погиб после падения березы в Нижегородской области

04 марта 2025 19:25  [1] Происшествия

В Варнавинском округе произошел несчастный случай на производстве – 42-летний водитель лесовоза компании "Волга" получил смертельные травмы во время работы. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по Нижегородской области.  

Трагедия случилась 3 марта на лесной делянке, откуда мужчина вывозил древесину на промежуточный склад МСД "Красный луч". Перед разгрузкой он снимал увязочное приспособление с прицепа, когда на него неожиданно упал ствол березы.  

Несмотря на наличие каски, удар оказался слишком сильным. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, но спасти его не удалось – от полученных травм он скончался в медучреждении.  

В обстоятельствах случившегося разбирается Гострудинспекция, которая уже начала официальное расследование.

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Теги:
Госинспекция труда несчастный случай Смертность
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