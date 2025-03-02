Нижегородцы потратят на подарки к 8 Марта 5000 рублей Экономика

В этом году жители Нижнего Новгорода готовы потратить больше на подарки к Международному женскому дню. По данным сервиса SuperJob, средний бюджет на презенты составит 5000 рублей, а на цветы — 3800 рублей. В прошлом году эти суммы были значительно ниже: 3800 и 3000 рублей соответственно.

Подарки к 8 Марта собираются делать 63% мужчин и 59% женщин. Мужчины чаще всего выбирают презенты для супруг (37%), а женщины — для мам (38%). Лишь по 3% опрошенных планируют поздравить коллег.

Женщины в среднем выделяют 4200 рублей на подарки и 2600 рублей на цветы. Мужчины тратят заметно больше: 6200 рублей на презенты и 5000 рублей на букеты.

- Москва — 6700 рублей на подарки и 4700 рублей на цветы.

- Санкт-Петербург — 6200 и 4700 рублей соответственно.

- Красноярск замыкает тройку: 5900 рублей на подарки и 4800 рублей на цветы.

В целом, среднестатистический россиянин готов потратить 5300 рублей на подарки и 4000 рублей на цветы. Эти суммы на 36% и 29% больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, в Нижегородской области накануне Международного женского дня усилят борьбу с незаконной торговлей цветами.

Также редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, сколько стоят розы и тюльпаны накануне праздника.