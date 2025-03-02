Агрокомбинат "Горьковский" распределил тюльпаны из Владимирской области по заявкам Общество

Агрокомбинат "Горьковский" не будет распределять тюльпаны по нижегородским магазинам. Об этом сообщает ИА "Время Н" замгендиректора по экономике и финансам предприятия Роман Катаев.

По его словам, цветы распределят среди людей, которые заранее оставляли заявку на поставку цветов.

Тюльпаны на самом предприятии не выращивают уже несколько лет из-за дороговизны луковиц. Но "Горьковский" продолжает обеспечивать цветами жителей столицы Приволжья, закупая их у проверенного поставщика – "Владимирского тепличного комбината". К 8 марта привезут 60 тысяч тюльпанов.

"Мы поставляем цветы исключительно своим постоянным покупателям — кто-то 500 штук закупает, кто-то 400 — в организации. В цветочные магазины мы никогда не поставляли. На сегодняшний день у нас вся партия распродана", — рассказал он.

Ранее сообщалось, что к Международному женскому дню в Нижегородскую область поступит от 150 до 160 тысяч тюльпанов.