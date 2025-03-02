Прощание с двумя погибшими участниками СВО пройдет в Тоншаевском округе

Прощание с погибшими в зоне СВО военнослужащими пройдет 5 марта в Тоншаевском округе. Об этом сообщается в соцсетях администрации района.
В Пижме жители поселка простятся с рядовым Романом Владимировичем Жарковым.
Кроме того, в поселке Буреполом проводят в последний путь сержанта Павла Андреевича Кузнецова.
Ранее сообщалось, что в Арзамасе простятся с Александром Тиселиным, погибшим на СВО. Также сообщалось, что участника специальной военной операции Дмитрия Богомолова похоронили в Сокольском округе.
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