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Общество

Прощание с двумя погибшими участниками СВО пройдет в Тоншаевском округе

05 марта 2025 12:17  [120] Общество

Прощание с погибшими в зоне СВО военнослужащими пройдет 5 марта в Тоншаевском округе. Об этом сообщается в соцсетях администрации района.

В Пижме жители поселка простятся с рядовым Романом Владимировичем Жарковым.

Кроме того, в поселке Буреполом проводят в последний путь сержанта Павла Андреевича Кузнецова.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе простятся с Александром Тиселиным, погибшим на СВО. Также сообщалось, что участника специальной военной операции Дмитрия Богомолова похоронили в Сокольском округе.

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Теги:
Военные Похороны СВО
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