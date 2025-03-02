Попавший в ДТП у Богородска школьный автобус привлек внимание прокуратуры Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

Нижегородская прокуратура заинтересовалась ДТП с участием школьного автобуса и грузового автомобиля.

Напомним, авария произошла утром 5 марта около деревни Бурцево в Богородском районе. По предварительным данным, пострадавших в результате этого инцидента нет.

Как рассказали в ведомстве, представитель прокуратуры незамедлительно выехал на место ДТП.

Надзорный орган проверит исполнение законодательства при оказании услуг по перевозке несовершеннолетних. Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее сообщалось, что трое пострадавших в ДТП с каршеринговым автомобилем в Сормове еще остаются в больнице.