Подрядчик устраняет замечания по реконструкции Нижегородской станции аэрации Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Подрядчик ФАУ "РосКапстрой" устраняет замечания, полученные в ходе проверки реконструкции Нижегородской станции аэрации.

Как рассказали в АО "Нижегородский водоканал", всего было выдано 94 предписания по выявленным нарушениям. Речь идет о соблюдении охраны труда, правил хранения стройматериалов и др.

Ситуация с ФАУ "РосКапСтрой" и контролем за работой подрядчика на строительной площадке Нижегородской станции аэрации подчеркивает важность соблюдения норм и стандартов в строительстве, особенно когда речь идет о таких критически важных объектах, как водоснабжение.

Кроме того, свои замечания также направило и ФБУ "РосСтройКонтроль", осуществляющее строительный надзор на объекте.

Претензионная работа, которая ведется в отношении подрядчика, должна помочь устранить выявленные нарушения и обеспечить соответствие всем требованиям.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы на Нижегородской станции аэрации планировалось завершить в конце 2024 года.