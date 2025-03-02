Нижегородский фуникулер планируют обслуживать за 24,6 млн рублей Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

На техническое обслуживание фуникулера у Кремля направят 24,6 млн рублей. Соответствующий аукцион объявило ГУ "Нижегородский кремль", информация размещена на портале госзакупок.

Контракт предполагает ежемесячное техобслуживание объекта до 30 октября 2025 года. Итоги торгов подведут 17 марта.

Фуникулер, стоимость которого составила 1,8 млрд рублей, начали строить еще в 2019 году. Однако сроки сдачи неоднократно переносились. В итоге его открыли только 15 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что на укрепление склона возле кремлевского фуникулера в Нижнем Новгороде потратят 11,4 млн рублей.