Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
05 марта 2025 14:26  [57] Нижегородский фуникулер планируют обслуживать за 24,6 млн рублей
05 марта 2025 14:01  [97] Каждый новый спектакль обходится Нижегородскому оперному театру в 20 млн рублей
05 марта 2025 11:11  [184] "Золотой петушок" прозвучит в Нижегородском театре оперы и балета
04 марта 2025 19:45  [319] Выставка НГХМ номинирована на престижную премию
04 марта 2025 18:50  [392] Ярмарочную мечеть построят на деньги неравнодушных нижегородцев
04 марта 2025 18:32  [370] Беркович допустил использование Нижегородского острога в качестве отеля
04 марта 2025 18:06  [266] Многодетные мамы из районов стали первыми зрителями открывшейся выставки в ЗСНО
04 марта 2025 17:42  [331] Дома Чардымова и Самгина начали восстанавливать под общепит в Нижнем Новгороде
04 марта 2025 15:00  [356] "Земские" работники культуры в Нижегородской области получат 1 млн рублей
04 марта 2025 14:55  [335] Нижегородцы могут больше узнать о Москве на бесплатных экскурсиях в столице
Культура и отдых

Нижегородский фуникулер планируют обслуживать за 24,6 млн рублей

05 марта 2025 14:26  [57] Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

На техническое обслуживание фуникулера у Кремля направят 24,6 млн рублей. Соответствующий аукцион объявило ГУ "Нижегородский кремль", информация размещена на портале госзакупок.  

Контракт предполагает ежемесячное техобслуживание объекта до 30 октября 2025 года. Итоги торгов подведут 17 марта.  

Фуникулер, стоимость которого составила 1,8 млрд рублей, начали строить еще в 2019 году. Однако сроки сдачи неоднократно переносились. В итоге его открыли только 15 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что на укрепление склона возле кремлевского фуникулера в Нижнем Новгороде потратят 11,4 млн рублей. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госзакупки фуникулер
Поделиться:
Новости по теме
25 февраля 2025 13:29  [641] Склон возле кремлевского фуникулера в Нижнем Новгороде укрепят за 11,4 млн рублей
21 января 2025 08:36  [902] Строительство фуникулера в Городце откладывается до 2026 года
29 октября 2024 15:35  [891] Нижегородские власти планируют закупать запчасти к фуникулеру у дружественных стран
16 февраля 2024 13:51  [1488] Еще один фуникулер построят в верхней части Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph