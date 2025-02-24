Склон возле кремлевского фуникулера в Нижнем Новгороде укрепят за 11,4 млн рублей Культура и отдых

На противооползневые мероприятия и комплексное благоустройство вдоль Кремлевского бульвара между Северной и Тайницкой башнями направят 11,4 млн рублей. Информация об этом содержится в проекте поправок регионального бюджета, размещенного на сайте Заксобрания Нижегородской области.

Кроме того, 157 тысяч рублей потратят на проектно-изыскательские работы и проектно-сметную документацию по объекту. В планах также построить подземно-надземный паркинг западнее дома 1В по Нижневолжской набережной. На разработку ПСД и проведение ПИР заложили почти 17 млн рублей.

В пояснении отмечается источник финансирования - остатки средств на 1 января 2025 года, потребность в которых подтверждена заключенными государственными (муниципальными) контрактами.

В 2025 году, как следует из проекта бюджета, продолжатся работы по укреплению склона между Коромысловой и Тайницкой башнями. На эти цели заложено 261,5 млн рублей. Известно, что контракт на проведение работ уже заключен.

Ранее сообщалось, что проект противооползневых мероприятий и благоустройства вдоль Кремлевского бульвара на участке между Северной и Тайницкой башнями Нижегородского кремля прошел госэкспертизу.

Напомним, в марте 2023-го в районе Северной башни сошел верхний слой грунта.

