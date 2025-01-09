Строительство фуникулера в Городце откладывается до 2026 года Общество

Фуникулер в Городце, строительство которого планировалось начать летом 2023 года, будет возведен не ранее конца 2026 года. Об этом сообщает ИА "В городе N" со ссылкой на администрацию Городецкого муниципального округа.

Проект, изначально рассчитанный на 2024-2025 годы, сталкивается с задержками из-за отсутствия определенного источника финансирования. На данный момент инвестор не выбран, а общая стоимость работ оценивается более чем в 369,5 млн рублей. Ожидается, что решение по финансированию будет принято в 2025 году, после чего строительство фуникулера продолжится.

Подъемник длиной более 40 метров свяжет набережную Юрия Долгорукого с центральной площадью, где находится памятник Александру Невскому. Вагоны фуникулера смогут вмещать до 25 пассажиров, что позволит транспортировать около 520 человек в час в одном направлении.