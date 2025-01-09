Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 января 2025 08:42  [184] История с квартирой многодетного нижегородца закончилась уголовным делом
21 января 2025 08:36  [161] Строительство фуникулера в Городце откладывается до 2026 года
21 января 2025 08:30  [99] Магнитная буря в 5 баллов идет на Нижний Новгород
21 января 2025 08:00  [282] Проект школы в Арзамасе не прошел госэкспертизу
21 января 2025 07:32  [152] Леса Берёзовой поймы пока не станут исключать из границ Нижнего Новгорода
20 января 2025 21:00  [260] Более 750 нижегородцев получили помощь в «Поездах здоровья» в 2025 году
20 января 2025 18:35  [279] 160 коров и быков вывезли из Ардатова в неизвестном направлении
20 января 2025 18:16  [286] Редкий наследственный остеопороз выявили у ребенка нижегородские врачи
20 января 2025 18:00  [255] Роспотребнадзор исследует воздух из-за горящей свалки на Московском шоссе
20 января 2025 17:29  [266] Благодаря проекту "Профессионалитет" в Павловском автомеханическом техникуме модернизируют сразу 9 мастерских
Общество

Строительство фуникулера в Городце откладывается до 2026 года

21 января 2025 08:36  [161] Общество

Фуникулер в Городце, строительство которого планировалось начать летом 2023 года, будет возведен не ранее конца 2026 года. Об этом сообщает ИА "В городе N" со ссылкой на администрацию Городецкого муниципального округа.

Проект, изначально рассчитанный на 2024-2025 годы, сталкивается с задержками из-за отсутствия определенного источника финансирования. На данный момент инвестор не выбран, а общая стоимость работ оценивается более чем в 369,5 млн рублей. Ожидается, что решение по финансированию будет принято в 2025 году, после чего строительство фуникулера продолжится.

Подъемник длиной более 40 метров свяжет набережную Юрия Долгорукого с центральной площадью, где находится памятник Александру Невскому. Вагоны фуникулера смогут вмещать до 25 пассажиров, что позволит транспортировать около 520 человек в час в одном направлении.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городец Строительство фуникулер
Поделиться:
Новости по теме
29 октября 2024 15:35  [812] Нижегородские власти планируют закупать запчасти к фуникулеру у дружественных стран
16 февраля 2024 13:51  [1462] Еще один фуникулер построят в верхней части Нижнего Новгорода
07 июля 2021 11:36  [1634] Заключение госэкспертизы по фуникулеру в Городце ожидается во второй половине текущего года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph