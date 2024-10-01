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Общество

Нижегородские власти планируют закупать запчасти к фуникулеру у дружественных стран

29 октября 2024 15:35  [95] Общество

Правительство Нижегородской области прорабатывает вопрос замены импортных запчастей к кремлевскому фуникулеру на комплектующие, произведенные в России и в дружественных странах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По информации управделами правительства Нижегородской области, в настоящее время кремлевский фуникулер работает в штатном режиме.

"Для обеспечения бесперебойной работы имеются все необходимые запасные и расходные элементы. Специалисты осуществляют постоянный контроль за его работой", - пояснили ведомстве.

Напомним, кремлевский фуникулер открыли в Нижнем Новгороде 15 октября.

Также ранее сообщалось, что на строительство подъемника было направлено 1,8 млрд рублей, оборудование рельсового пути и вагон для фуникулера были поставлены ООО "Доппельмайр Раша".

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Теги:
Международное сотрудничество фуникулер
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