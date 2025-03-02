Мошенники обманули нижегородскую пенсионерку на полмиллиона Происшествия

76-летняя жительница города передала 500 тысяч рублей личных сбережений посреднику мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции, звонили женщине в течение нескольких дней. Мошенникам удалось убедить пенсионерку передать им денежные средства под предлогом необходимости проведения экспертизы на подлинность денежных купюр.

Жительница Автозавода сложила все наличные накопления в коробку и передала их курьеру.

Было возбуждено уголовное дело. На данный момент ведется расследование.

Ранее сообщалось, житель Сарова отдал мошенникам миллион рублей.