Мошенники обманули нижегородскую пенсионерку на полмиллиона

76-летняя жительница города передала 500 тысяч рублей личных сбережений посреднику мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции, звонили женщине в течение нескольких дней. Мошенникам удалось убедить пенсионерку передать им денежные средства под предлогом необходимости проведения экспертизы на подлинность денежных купюр.
Жительница Автозавода сложила все наличные накопления в коробку и передала их курьеру.
Было возбуждено уголовное дело. На данный момент ведется расследование.
Ранее сообщалось, житель Сарова отдал мошенникам миллион рублей.
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