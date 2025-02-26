Мошенники обманули педагога нижегородского лицея на 1 млн рублей Происшествия

57-летняя преподаватель одного из нижегородских лицеев стала жертвой мошенников. Женщина поверила злоумышленникам, которые убедили ее в необходимости срочно перевести деньги, чтобы избежать их похищения.

Все началось с переписки в мессенджере. Незнакомец представился сотрудником учебного заведения и сообщил, что из-за утечки данных банковские счета сотрудников могут оказаться под угрозой. Он предупредил, что вскоре с ней свяжется представитель компетентных органов для дальнейших инструкций.

Спустя некоторое время женщине позвонил якобы сотрудник банка. Под предлогом предотвращения мошеннических списаний он убедил ее снять со счета 1 миллион рублей и перевести их через банкомат на неизвестный счет. Когда потерпевшая выполнила все указания, злоумышленники перестали выходить на связь.

В полиции возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие продолжается.

Накануне сообщалось о двух жителях Нижнего Новгорода, которые лишились 7 млн рублей, желая заработать на инвестициях.