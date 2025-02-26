Мошенники начали звонить россиянам от имени мировых брендов

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Мошенники начали испытывать новую схему обмана россиян, связанную с "возвращением" западных брендов в Россию. Об этом сообщил телеканал "360".
По задумке мошенников, бренды IKEA, Zara, Bershka и Lush официально возвращаются в Россию и массово восстанавливают бонусные карты клиентов.
Мошенники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками мировых брендов, и предлагают восстановить накопленные бонусы.
Далее следует отработанная схема: мошенники получают доступ к "Госуслугам" и банковским реквизитам благодаря СМС-коду, который приходит на телефон.
Как сообщалось ранее, в Нижегородской области ущерб от дистанционных краж и мошенничества за 2024 год превысил 2 млрд рублей.
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