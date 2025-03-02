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Происшествия

Таксист, высадивший женщину в неположенном месте у Московского вокзала, отделался штрафом

05 марта 2025 16:33  [72] Происшествия

Стало известно, какое наказание получил водитель такси, высадивший пассажирку в неположенном месте у Московского вокзала в Нижнем Новгороде.

Как рассказали НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе регионального ГУ МВД, на 64-летнего водителя составили протокол об административном правонарушении по ч. 3.2 ст. 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств).

В итоге мужчина получил штраф в сумме 1500 рублей.

Ранее сообщалось, что был задержан водитель автобуса, сбивший насмерть женщину у Московского вокзала в Нижнем Новгороде.

Напомним, что трагедия произошла 18 февраля. В тот день пассажирка такси вышла из машины и направилась к вокзалу, переходя проезжую часть. В этот момент от остановки начал движение автобус ПАЗ, который сбил женщину.

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Теги:
ДТП МВД Такси
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