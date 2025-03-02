Трое пострадавших в ДТП с каршерингом в Сормове продолжают лечение Общество

Фото: пресс-служба МВД по Нижегородской области

Трое пострадавших в ДТП с каршерингом в Сормовском районе еще находятся в больнице. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в областном минздраве.

Двух пациентов лечат в травматологическом отделении городской больницы, а еще один находится в стационаре детской областной больницы.

Напомним, авария произошла вечером 27 февраля на улице Землячки. 18-летний парень, управляя арендным автомобилем, совершил опрокидывание, в результате чего машина отлетела в сторону остановки, где находились люди. Погибли две женщины, также пострадали водитель и его пассажиры.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее гибель людей. Суд арестовал его на два месяца, виновнику грозит до семи лет лишения свободы.

После задержания водитель заявил, что сожалеет о случившемся, и попросил прощения у родственников потерпевших.

Тем временем, каршеринговый сервис инициировал свое расследование и рассматривает возможность дистанционного контроля за скоростью своих машин.

На произошедшее уже отреагировали в Госдуме, где предложили ужесточить требования к пользователям каршеринга.