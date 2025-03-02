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Спорт

Фанат пытался пронести водку в пакете из-под пюре на стадион "Нижний Новгород"

05 марта 2025 16:59  [107] Спорт

Перед матчем с "Акроном" охрана стадиона "Нижний Новгород" нашла у болельщика водку в пакете из-под яблочного пюре. Об этом эпизоде в своем Telegram-канале рассказал гендиректор нижегородского "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов.

Он напомнил, что работа службы охраны заключается в обеспечении порядка во время проведения многотысячного мероприятия.  

"Уже сейчас в день матча на нашем стадионе работают  специальные пространства (премиум лаунж и паб). В стоимость билета входит питание и напитки", - написал гендиректор "Пари НН".

Он также рекомендовал всем болельщикам воспользоваться данными сервисами и не рисковать.

Ранее сообщалось, что ФК "Пари НН" переиграл "Акрон" в домашнем матче РПЛ.

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Теги:
ФК Пари НН Футбол
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