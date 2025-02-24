Футболисты "Пари НН" зазывают болельщиков на матч трогательным видео Спорт

Футболисты "Пари НН" в преддверии матча (0+) с тольяттинским "Акроном" сняли видео для болельщиков.

На записи Валерий Царукян играет на фортепиано, а другие спортсмены обращаются к нижегородцам с просьбой поддержать их в первой игре после зимнего перерыва.

"Вы нам нужны", - резюмируют игроки.

В ролике также присутствует и наставник "Пари НН" Виктор Ганчаренко, который тоже говорит о важности поддержки со стороны фанатов.

Матч против "Акрона" пройдет на стадионе "Нижний Новгород" в ближайшую субботу 1 марта.

Ранее сообщалось, что новые футбольные поля появятся в Нижегородской области. Напомним также, что форвард "Пари НН" Николоз Кутателадзе будет играть за "Динамо" из Тбилиси.