Футболисты "Пари НН" зазывают болельщиков на матч трогательным видео

Футболисты "Пари НН" в преддверии матча (0+) с тольяттинским "Акроном" сняли видео для болельщиков.
На записи Валерий Царукян играет на фортепиано, а другие спортсмены обращаются к нижегородцам с просьбой поддержать их в первой игре после зимнего перерыва.
"Вы нам нужны", - резюмируют игроки.
В ролике также присутствует и наставник "Пари НН" Виктор Ганчаренко, который тоже говорит о важности поддержки со стороны фанатов.
Матч против "Акрона" пройдет на стадионе "Нижний Новгород" в ближайшую субботу 1 марта.
Ранее сообщалось, что новые футбольные поля появятся в Нижегородской области. Напомним также, что форвард "Пари НН" Николоз Кутателадзе будет играть за "Динамо" из Тбилиси.
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