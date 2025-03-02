В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 марта 2025 18:13  [46] Модернизацию электросетевого комплекса продолжат в Нижегородской области  
05 марта 2025 18:09  [39] Нижегородцев приглашают принять участие в онлайн-диктанте "Ранняя помощь: знания родителей"
05 марта 2025 18:06  [81] Виктория Абрамченко разъяснила порядок сдачи ОГЭ в Нижегородской области
05 марта 2025 17:53  [71] Нижегородский доброволец: "Россия - мой дом, и отсиживаться за чужими спинами стыдно"
05 марта 2025 17:49  [77] Второй агрокласс с исследовательской лабораторией начал работать в школе №7 в Павлове
05 марта 2025 17:36  [105] Правила проката электросамокатов ужесточили в Нижнем Новгороде
05 марта 2025 17:29  [94] 60 человек проходят альтернативную службу в Нижегородской области
05 марта 2025 16:20  [125] Нижегородцев приглашают представить свои проекты на конкурсе "Моя страна – моя Россия"
05 марта 2025 15:38  [149] Парта Героя появилась в Тимирязевской школе Городецкого округа
05 марта 2025 15:32  [274] В Нижегородской области продолжают находить мясо с антибиотиками
Общество

60 человек проходят альтернативную службу в Нижегородской области

05 марта 2025 17:29  [94] Общество

По данным на 1 февраля 2025 года в Нижегородской области альтернативную гражданскую службу проходят 60 человек. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении по труду и занятости населения региона.

Как напомнили в ведомстве, АГС является особым видом труда в интересах государства и общества взамен военной службы по призыву.

В управлении по труду также рассказали, что основными профессиями по АГС в Нижегородской области сейчас являются уборщик территорий, подсобный рабочий, работник кухни, специалист по уходу и ряд других.

Кроме того, альтернативную службу возможно пройти в театре оперы и балета имени А. С. Пушкина и в Нижегородском кукольном театре.

Всего об участии в программе по АГС в регионе на данный момент заявила 31 организация с предложением 175 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что после рейда на рынке в Нижнем Новгороде в военкомат доставили 8 мигрантов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия Военные Трудоустройство
Поделиться:
Новости по теме
14 января 2025 13:04  [631] Четырех "новых граждан РФ" поставят на воинский учет в Нижегородской области
16 декабря 2024 14:40  [843] Владимир Путин назвал штатную численность Вооруженных сил России
24 октября 2024 11:10  [920] Еще трех "новых граждан РФ" поставили на воинский учет в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph