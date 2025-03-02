60 человек проходят альтернативную службу в Нижегородской области Общество

По данным на 1 февраля 2025 года в Нижегородской области альтернативную гражданскую службу проходят 60 человек. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении по труду и занятости населения региона.

Как напомнили в ведомстве, АГС является особым видом труда в интересах государства и общества взамен военной службы по призыву.

В управлении по труду также рассказали, что основными профессиями по АГС в Нижегородской области сейчас являются уборщик территорий, подсобный рабочий, работник кухни, специалист по уходу и ряд других.

Кроме того, альтернативную службу возможно пройти в театре оперы и балета имени А. С. Пушкина и в Нижегородском кукольном театре.

Всего об участии в программе по АГС в регионе на данный момент заявила 31 организация с предложением 175 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что после рейда на рынке в Нижнем Новгороде в военкомат доставили 8 мигрантов.