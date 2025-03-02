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Общество

Нижегородцев пригласили озвучить фронтовые письма для Музея Победы

06 марта 2025 08:00  [1] Общество

Фото: пресс-служба Музея Победы

Музей Победы продлил проект "Голоса Победы" до 30 апреля, предлагая жителям Нижегородской области озвучить фронтовые письма из своих семейных архивов. Все записи войдут в новую экспозицию "Путь к Победе", которая откроется к 80-летию Победы.  

В музее отметили, что этот проект не только дает возможность услышать строки военных писем, но и оживляет истории их авторов, позволяя потомкам прочувствовать их мужество, надежду и веру в Победу.  

С момента старта инициативы в декабре 2024 года в музей уже поступило более 250 оцифрованных писем и аудиозаписей их озвучки. В акции участвуют музейные сотрудники, потомки фронтовиков, а также представители учреждений культуры и школьных музеев.  

Фронтовая переписка охватывает весь военный период – с 1941 по 1945 год. Из этих писем складывается живая летопись войны. Например, красноармеец Сергей Поплаухин в январе 1945 года писал семье о том, как он с товарищами идет по германской земле, а значит – "скоро победоносные знамена пройдут по улицам Берлина". В другом письме, датированном концом 1943 года, боец Василий Белов поздравляет сына с Новым годом, вспоминает, как они вместе наряжали елку, и надеется, что вскоре снова смогут отметить праздник всей семьей.  

Принять участие в проекте могут все желающие – взрослые и дети. Для этого нужно выбрать наиболее значимые фрагменты писем, записать их на аудио, сделать фотографии писем и рассказать об их авторах. Озвученные письма станут частью экспозиции в залах Музея Победы.  

Подать заявку на участие можно через специальную форму на сайте музея.

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Теги:
9 мая ВОВ День Победы
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