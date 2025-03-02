Проезд на проспекте Гагарина перекрыли почти на три месяца Общество

В Нижнем Новгороде временно ограничили движение транспорта на участке вдоль домов №23к1 – №23/1 по проспекту Гагарина. Проезд будет закрыт с 5 марта до 23:00 20 мая. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения.

Ограничение связано с проведением работ на инженерных сетях. Объехать перекрытый участок можно по соседним улицам.

Водителям рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, учитывать изменения при планировании маршрута и следовать временным дорожным знакам.

Ранее в Нижнем Новгороде ограничили движение транспорта на перекрёстке улиц Ильинская и Красносельская.