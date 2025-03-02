Проезд на проспекте Гагарина перекрыли почти на три месяца

В Нижнем Новгороде временно ограничили движение транспорта на участке вдоль домов №23к1 – №23/1 по проспекту Гагарина. Проезд будет закрыт с 5 марта до 23:00 20 мая. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения.
Ограничение связано с проведением работ на инженерных сетях. Объехать перекрытый участок можно по соседним улицам.
Водителям рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, учитывать изменения при планировании маршрута и следовать временным дорожным знакам.
Ранее в Нижнем Новгороде ограничили движение транспорта на перекрёстке улиц Ильинская и Красносельская.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+